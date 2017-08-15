خادم الحرمين يوجه بدخول جميع الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج

جدة (وام)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.







كما وجه خادم الحرمين بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة .



و ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " أن خادم الحرمين أمر أيضاً بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقل جميع الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة واستضافتهم بالكامل على نفقته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والتأكيد على أن جميع الحجاج قطريو الجنسية.

