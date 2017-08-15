نيجيريا: 110 قتلى وجرحى بهجوم نفذته 3 انتحاريات

كانو (وكالات)

قتل 28 شخصاً على الأقل، وأصيب 82 آخرون بجروح في هجوم نفذته ثلاث انتحاريات فجرن أحزمتهن الناسفة في مدينة مانداراري الواقعة على بعد 25 كلم من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وقال بابا كورا المسؤول في ميليشيات مدنية تقاتل جماعة بوكو حرام الإرهابية، إن «ثلاث نساء فجرن أحزمتهن الناسفة عند مدخل مخيم للنازحين، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و82 جريحاً».

وقالت هيئة الطوارئ الإقليمية، إن 45 شخصا من المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

وقال ساتومي شامد من هيئة الطوارئ الإقليمية لوكالة الأنباء الألمانية «عندما وصلنا هناك اكتشفنا أن الوضع أسوأ مما كنا نتوقعه».

وأضاف أن قافلة عسكرية ترافق طاقم الإنقاذ تعرضت لإطلاق نار، بينما كانت في طريقها إلى مكان الحادث. وتسيطر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية على المنطقة.