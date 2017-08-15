ترامب يشيد بالقرار «الحكيم» لزعيم كوريا الشمالية بشأن غوام

عواصم (وكالات)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بالقرار «الحكيم والعقلاني» للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي أعلن أنه سيجمد مشروع إطلاق صواريخ تسقط قرب جزيرة غوام التابعة للأراضي الأميركية، ووقف تصعيد التوترات بين البلدين.

وكتب ترامب في تغريدة «اتخذ كيم جونج أون الكوري الشمالي قرارا حكيما جدا وعقلانيا جدا» مضيفا أن «البديل سيكون كارثيا وغير مقبول».

وأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده لا تزال مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية بشروط.

وقال جنرال أميركي كبير خلال زيارة للصين إن هناك حاجة متزايدة لزيادة الضغوط الصينية على كوريا الشمالية وإن الولايات المتحدة عازمة على استخدام قدراتها العسكرية بالكامل للدفاع عن نفسها وحلفائها.