الاحتلال يهدم منزل فلسطيني قتل 3 إسرائيليين بالضفة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس منزل منفذ عملية مستوطنة (حلميش) الأسير الجريح عمر العبد في قرية كوبر شمال مدينة رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي كوبر عزت بدوان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية بوساطة جرافتين وحاصرت منزل العبد وبدأت عملية الهدم.

وأضاف أن «قرية كوبر تخضع لحصار إسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع بعد أن نفذ العبد عملية حلميش التي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين» موضحاً أن سلطات الاحتلال أغلقت مداخل القرية بالسواتر الترابية مرات عدة لكن أهالي القرية يقومون بإزالتها.

وبين عزت أن مواجهات وقعت في القرية بين جيش الاحتلال وعشرات الشبان أدت إلى إصابة 27 فلسطينياً 12 منهم بالرصاص المطاطي و13 منهم حالة اختناق بالغاز إضافة إلى سقوط حالتين خلال المواجهات مشيراً إلى أن أربعة من المصابين نقلوا إلى المستشفيات وتم علاج الحالات الأخرى ميدانياً. وقال تلفزيون فلسطين إن أحد مصوريه أصيب برصاص مطاطي في الوجه خلال تغطيته للمواجهات في قرية كوبر.