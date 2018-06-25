مركز «صحارى» يشعل حماس جمهور المونديال

دبي (الاتحاد)

جذب مركز صحارى، أكبر مركز للتسوق والترفيه في الشارقة، جمهور المونديال بعدما تحول المركز إلى ساحة كبيرة للجمهور لمتابعة المباريات من خلال تجهيزات كبيرة من إدارة المركز، في مقدمتها شاشات عرض كبيرة لبث المباريات، بجانب عدد من الشاشات في المقاهي والمطاعم، فيما كانت الشاشة الرئيسة في منطقة المطاعم وهي المنطقة الأكثر ازدحاماً بالجمهور، خاصة أنها مجاورة لمنطقة الألعاب والترفيه، ومحال التسوق داخل المركز.

كما اهتمت إدارة المركز بوضع بالونات كبيرة عليها شعار جميع المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال، بما فيها المنتخبات العربية المشاركة، بالإضافة إلى بالونات بحجم كبير على شكل كرة قدم، من أجل جذب انتباه عشاق كرة القدم إلى بث المباريات، وشهدت عطلة نهاية الأسبوع ازدحاماً كبيراً داخل المركز، خاصة في المناطق التي بها شاشات عرض، كما أن المقاهي والمطاعم كانت كاملة العدد من أجل متابعة مباريات المونديال.

وتحولت مراكز التسوق في كل أنحاء الدولة إلى الاهتمام بالمونديال باعتبار أن الساحرة المستديرة هي الأكثر جماهيرية ولها عدد كبير من عشاقها، رغم وجود جنسيات أخرى تهتم بألعاب مثل الكريكيت والرجبي والخيول، إلا أن توقيت المونديال وضع كرة القدم في المقدمة، ومع الإقبال الشديد من الجمهور على المركز الذي يتوسط إمارتي دبي والشارقة، ودائماً ما يكون قبلة للجمهور في منطقة النهدة بدبي، بجانب القاطنين بإمارة الشارقة باعتبارهم الأكبر على مستوى الإمارة.