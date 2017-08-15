تفكيك خليتين تكفيريتين في جنوب ووسط تونس



تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017 ساسي جبيل(تونس) أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تكفيرية بالجنوب، تعمدت إنشاء صفحات ومواقع إلكترونية تسعى لاستقطاب الشباب وتبني الفكر التكفيري، وتنشط داخل وخارج أرض الوطن. وأكدت الداخلية في بيان أن الفرقة المختصة في البحث في قضايا الإرهاب التابعة لمنطقة الشرطة بمحافظة قفصة، جنوب غربي البلاد، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يتعمدون إنشاء صفحات ومواقع إلكترونية يسعون من خلالها إلى استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى مواقع التوتر، فضلاً عن تبنيهم الفكر التكفيري، والنشاط داخل وخارج أرض الوطن. وفي بيان آخر، أكدت الداخلية أن الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمدينة طبلبة من محافظة المنستير، وسط شرقي البلاد، تمكّنت من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين متورّطين في السيطرة على جامع بجهة بني حسان، من ذات المحافظة، وتعمّدهما تغيير اتجاه القِبلة وجلب أقمص وتعليقها بالجامع وفرض لباسها على المصلين عند أداء الصّلاة.