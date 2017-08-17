جنازة حاشدة للبرلمانية السودانية الأولى فاطمة إبراهيم

الخرطوم (وكالات)

شيعت جموع غفيرة من السودانيين، وأنصار الحزب الشيوعي في الخرطوم، أمس القيادية فاطمة أحمد إبراهيم، التي توفيت السبت الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 83 عاما. ووصل جثمان فاطمة التي تعتبر واحدة من الرموز النسوية في السودان، إلى الخرطوم، صباح أمس، واستقبلته حشود كبيرة تدفقت على مطار الخرطوم، ومن ثم تم المرور بالجثمان على دار الحزب الشيوعي بالخرطوم 2 بينما كان المئات في الانتظار بأم درمان حيث وري جثمانها الثرى وسط هتافات تمجد ارثها النضالي الحافل، كما حمل المشيعون لافتات وداعية، وأخرى تمتدح نشاطها السياسي الطويل.

وعرفت فاطمة بمعارضتها الشرسة، وفي عام 2005 بعد توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، وابرام اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني قدمها الحزب الشيوعي ممثلة له في البرلمان لكنها استقالت لاحقا لأسباب صحية، وقررت الاستقرار في بريطانيا إلى جانب ابنها وأسرته. وولدت الراحلة على الأرجح في العام 1932 بالخرطوم ونشطت في العمل السياسي باكرا إذ قادت أول إضراب عرفته مدارس البنات في السودان في عهد الاستعمار البريطاني، كما ترأست الاتحاد النسائي 1956-1957. وفي عام 1965 انتخبت نائبة في البرلمان في حدث كان الأول من نوعه في تاريخ السودان.