«السيسي» يصل إلى الجابون في ثالث محطة أفريقية

ليبرفيل (أ ف ب)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى الجابون، في إطار جولة أفريقية تقوده اليوم الخميس إلى تشاد بعدما زار تنزانيا ورواندا في مستهل الأسبوع، ويبحث خلالها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب. وفي العاصمة ليبرفيل، وقع السيسي والوفد المرافق اتفاقات، بعدما استقبله الرئيس الجابوني علي بونغو الذي زار مصر مرتين في الأعوام الأخيرة.

وسيبحث الرئيس المصري في تشاد اليوم القضايا الأمنية وخصوصاً في ليبيا، الجارة المشتركة. وسيتطرق مع نظيره التشادي ادريس ديبي إلى موضوع مكافحة الإرهاب. وبحث السيسي في كل من تنزانيا ورواندا التعاون الاقتصادي. وركز في رواندا على قطاعات الاتصالات والسياحة والزراعة والطاقة، وفق ما نقلت صحيفة الأهرام المصرية. ومصر عضو في الاتحاد الأفريقي وستنظم في ديسمبر المقبل في القاهرة منتدى عنوانه «الأعمال في أفريقيا ومصر والعالم».