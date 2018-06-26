أسامة أحمد (دبي)

أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس نادي رأس الخيمة السابق، أن المشكلة الحقيقية للكرة العربية تتمثل في عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن الاتحادات العربية تعمل بـ«البركة»، رغم أن كرة القدم هي مدارس وعلم، واصفاً ما يحدث بـ «الواقع المر»، وأن خروج المنتخبات الأربعة السعودية ومصر وتونس والمغرب دفعة واحدة من أول جولتين في دور المجموعات، محصلة منطقية لهذا الواقع في أروقة الكرة العربية، ما كان له المردود السلبي على نتائج هذه المنتخبات في هذه التظاهرة العالمية.

وقال: لا يختلف اثنان على فشل الكرة العربية، نظراً لأن الاتحادات باتت تفرح بالمشاركة والظهور في المونديال، وهذا هو طموحها في ظل عدم وضع أي أهداف لأجل الوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المحفل العالمي المهم في ظل غياب الخطط العلمية المدروسة وتحديد الأهداف، ما كان له الأثر السلبي الكبير في المحصلة العربية التي لم تسر صديقاً ولا عدواً.

وأضاف: بعض المنتخبات العربية صعدت إلى كأس العالم بالصدفة وبشق الأنفس، حيث لا توجد استراتيجيات من أجل هذه المشاركات في هذا المحفل العالمي المهم، وأن بعض اللاعبين يلعبون من أجل مصلحتهم الخاصة لأجل رفع عقودهم.

وقال: التطور يتطلب وضع النقاط على الحروف حول الواقع المر للكرة العربية حتى لا تتكرر مثل هذه «السيناريوهات»، التي أحزنت الجميع وكل منتسب للكرة العربية.