الأردن يلغي الاقتراع في 7 صناديق تعرضت للاعتداء

جمال إبراهيم (عمّان)
على الرغم من تمكن 4.1 مليون ناخب أردني أول من أمس من الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس المحلية والبلدية على مستوى البلاد، إلا أن الانتخابات لم تخل من تشوهات أعلنت عنها الحكومة الأردنية بكل شفافية. وتنوعت المخالفات بين: «شراء أصوات، تصويت جماعي، عدم استخدام الحبر السري، فوضى، انقطاع للتيار الكهربائي، وتصويت الشخص الأمي بشكل علني». وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن: «سبعة صناديق تعرضت للاعتداء في مراكز اقتراع منطقة الموقر «جنوب عمّان»، وبناء عليه قررت الهيئة إلغاء الصناديق التي تعرضت للاعتداء، وإعادة العملية الانتخابية فيها بوقت لاحق».
واللافت أن الاعتداء على صناديق الانتخاب ليس الأول في منطقة الموقر، فقد جرى في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر (الحالي) الاعتداء على صناديق الاقتراع وسرقتها، ولم يجر العثور عليها حتى أمس.
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وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان (وهو مركز حكومي) الدكتور موسى بريزات إن المركز يرى أن الانتخابات اقتربت كثيراً من معايير النزاهة. وبين أن هناك معلومات وإخباريات متفرقة حول قضايا مثل شراء الأصوات، الالتزام بإعطاء التسهيلات الكافية للمراقبين، استمرار الدعاية الانتخابية واستخدام الأطفال لهذه الغاية، وتأخر فتح صناديق الاقتراع، وعدم ضمان شروط الخصوصية للمقترع. وأمس، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بعمّان أن: «انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) والبلديات، تشكل خطوة جديدة ومهمة في مسيرة الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن». ولفت إلى أنه: «من شأن الإدارات المحلية تمكين المواطنين من المساهمة في تحديد أولوياتهم التنموية والخدمية، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار». وتهدف هذه الانتخابات إلى تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في المحافظات، من خلال المجالس المحلية، التي لا تتمتع بأي صلاحيات تشريعية أو رقابية. وتنحصر مهمة هذه المجالس في بحث الاحتياجات الخدمية والاستثمارية والتنموية للوحدات الإدارية، وإزالة العقبات التي تواجه عمل المواطنين في المحافظات.