السيطرة على حريق بـ 6 مبانٍ تاريخية في جدة



تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017 جدة (وام) أعلن الدفاع المدني السعودي بمحافظة جدة أمس سيطرته على حريق اندلع مساء أمس الأول في المنطقة التاريخية وسط مدينة جدة وأدى إلى تضرر ستة مبانٍ تاريخية، انهار منها ثلاثة بشكل كلي، كما تم إخلاء 60 شخصاً من تلك المباني والمباني المجاورة لمنطقة الحريق. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان في تصريحات أمس، إن فرق الإنقاذ بمدني جدة تمكنت من إخلاء ما يقارب ستين شخصا إلى مناطق آمنة وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في واجهة ست أبنية تأثرت بالحريق وتقع ضمن نطاق المنطقة التاريخية. وأضاف أن الحريق اندلع في بناية مشيدة بالطوب المبني من الحجر المنقبي والطين البحري مسقوفة بالخشب مكونة من أربعة أدوار وامتدت ألسنة اللهب إلى مبنيين من ضمن المباني التاريخية كما تضررت من جراء الحريق ثلاثة مبانٍ أخرى ليصل العدد إلى ستة مبانٍ وصلت إليها ألسنة اللهب مؤكدا أنه لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر بالأرواح. من جهته قال رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار إن الحريق اندلع في ثلاثة مبانٍ بمنطقة جدة التاريخية هي: بيت القمصاني وبيت العشماوي وبيت عبدالعال.