ندياي: عانينا في التعامل مع تحركات لاعبي اليابان

إيكاترينبرج (رويترز)

كان منتخب السنغال يأمل في الانتصار على اليابان أمس الأول، لكن بعد التعادل 2-2 أدرك المنتخب الأفريقي أنه عانى أمام تحركات المنافس المتواصلة وقدرته الفنية العالية.

وتقدم المنتخب السنغالي، الذي فاز على بولندا في الجولة الافتتاحية، مرتين قبل أن يتعادل المنتخب الياباني ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الثامنة.

وقال ألفريد ندياي لاعب وسط السنغال: «المشكلة كانت في كثرة التحركات من الجانب الياباني، لعبنا خلال فترات بشكل أفضل من أدائنا أمام بولندا».

وأضاف: «لعب الفريق الياباني بأربعة أو خمسة لاعبين في محور الوسط وتبادل اللاعبون مراكزهم باستمرار، وكان من الصعب علينا التعامل مع الموقف، أعتقد أننا واجهنا فريقاً يابانياً جيداً جداً، ويجب أن نشيد بهذا الفريق، كانت المباراة متكافئة حقاً».

وستلعب السنغال في الجولة الأخيرة مع كولومبيا يوم بعد غدٍ، وستبحث عن بطاقة العبور إلى دور الستة عشر، وترك بصمة جديدة في كأس العالم.

وشارك منتخب السنغال مرة وحيدة سابقة في كأس العالم، وبلغ دور الثمانية في 2002.