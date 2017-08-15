خادم الحرمين يأمر باستضافة 1300 حاج من 78 دولة

الرياض (وام)

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة 1300 حاج من 78 دولة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة حج هذا العام 1438هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن أمر خادم الحرمين الشريفين يأتي امتداداً للنهج الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد الكريمة في تقديم كل ما يخدم المسلمين ويعمق الوحدة الإسلامية والأخوية بين شعوب العالم الإسلامي، مبيناً أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين امتدت لتصل إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، حيث استفاد هذا العام مواطنون من 78 دولة من مختلف قارات العالم.

وأشار إلى أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج وشملتهم المكرمة منذ بدء البرنامج وحتى موسم الحج الحالي وصل إلى 24 ألف مسلم ومسلمة من مختلف دول العالم. وأضاف أن المملكة تحمل رسالة خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وهذه الرسالة ليست مقتصرة على أداء الحج، بل ممتدة لتشمل العناية بالمسلمين وتعزيز العلاقة بهم، والوقوف معهم ومع قضاياهم أينما كانوا.