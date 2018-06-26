سامارا يونيو (د ب أ)

فرض هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي هيمنته على عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة أمس، بعد أن أحرز ثلاثية «هاتريك» قاد بها المنتخب إلى الفوز على بنما 6 /‏ 1 أمس الأول على ملعب «نيجني نوفجورود» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وأهدى كين بذلك المنتخب الإنجليزي أكبر انتصار في سجل مشاركات إنجلترا بالمونديال، والذي حسم تأهل الفريق إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المونديال.

وانفرد هاري كين بصدارة قائمة هدافي المونديال برصيد خمسة أهداف، حيث كان قد سجل ثنائية قاد بها المنتخب الإنجليزي إلى الفوز على نظيره التونسي 2 /‏ 1 في مباراتهما بالجولة الأولى.

وتغنت صحيفة «ذا صن» بتألق هاري كين على صدر صفحتها الأولى، وقد حرفت كلمات أغنية شهيرة، بحيث تثني من خلالها على انطلاقة هاري كين في المونديال. وكان المنتخب الإنجليزي قد حسم مواجهة أمس خلال الشوط الأول الذي أنهاه متقدما 5 /‏ صفر، حيث سجل كين خلاله هدفين من ضربتي جزاء إلى جانب ثنائية من المدافع جون ستونز وهدف آخر من جيسي لينجارد.

وفي الشوط الثاني، أضاف كين هدفاً آخر، لينضم إلى قائمة اللاعبين الإنجليز أصحاب الثلاثيات في مباريات بالمونديال، والتي تضم جيوف هيرست (1966) وجاري لينكر (1986).

ونشرت صحيفتا «ديلي إكسبريس» و«ديلي ستار» صورة لكين يحمل كرة المباراة، ويحيط به زملاؤه بالفريق الإنجليزي على متن طائرتهم.

كذلك انهالت عبارات الإشادة على كين في عناوين «ديلي تليجراف» و«ديلي ميل»، وكذلك صحيفة «جارديان» التي كتبت «انسجام مثالي»، مشيدة بروح الفريق. ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الأخيرة في المجموعة السابعة يوم بعد غدٍ أمام نظيره البلجيكي الذي تأهل أيضاً، وستحسم نتيجة المباراة صدارة المجموعة.