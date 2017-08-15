إسرائيل: إيران تبني في سوريا مصنعاً لصواريخ طويلة المدى



تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017 القدس المحتلة (رويترز) ذكر تقرير تلفزيوني إسرائيلي أن إيران تبني منشأة في شمال غرب سوريا لصنع صواريخ طويلة المدى، وعرض صوراً للأقمار الصناعية قال إنها لموقع قيد الإنشاء. ويأتي التقرير بع اسبوع على تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إيران تعزز موطئ قدمها في حليفتها سوريا بينما يجري طرد «داعش» مضيفاً أن «إسرائيل تتابع التطورات وسترد على أي تهديد». وقال نتنياهو في خطاب «سياستنا واضحة: نعارض بشدة الحشد العسكري لإيران ووكلائها، خاصة (حزب الله)، في سوريا وسنفعل أي شيء لحماية أمن إسرائيل». وأظهر تقرير القناة الثانية الإسرائيلية صوراً قال إن قمراً صناعياً إسرائيلياً التقطها وتظهر موقعها في شمال غرب سوريا قرب بلدة بانياس على البحر المتوسط، قائلاً إن بعض الإنشاءات تشير إلى أن متفجرات ستخزن هناك. وشبه صور المباني التي قال إنها لمصنع صواريخ قرب طهران، بمنشآت في الموقع السوري، وقال إن هناك وجهاً قوياً للشبه بينها. وذكرت تقارير إخبارية أميركية أن مسؤولي المخابرات الإسرائيليين سيبحثون الوضع في سوريا ولبنان مع نظرائهم في واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة.