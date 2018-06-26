طرائف المونديال.. صـداع ليو وطائر إيسكو ونسر شاكيري

محمد حامد (دبي)

متعة المونديال لا تتعلق بتسجيل الأهداف فقط، ولا تنحصر في البحث عن فرحة الانتصارات، وحصد النقاط، وهذا سر جاذبيته، فهو لا يبخل بالإثارة على عشاق كرة القدم وضيوفهم ممن يستسلمون لحمى مشاهدة البطولة حتى لو لم يكونوا من عشاق الساحرة، هم ضيوف الطوارئ، الذين يحرصون على متابعة كرة القدم كل 4 سنوات استسلاماً للحمى المونديالية التي تصيب الجميع.

وبعيداً عن صراعات وحسابات التأهل للدور المقبل وهي الأكثر تعقيداً في تاريخ المونديال، الذي لم يعد تعترف كثيراً بسطوة الكبار، فقد شهدت المباريات التي أقيمت حتى الآن، والتي بلغ عددها 31 مواجهة في الجولتين الأولى والثانية لمرحلة المجموعات طرائف عدة استمتع بها عشاق الكرة وغيرهم، خاصة أن المواقف الإنسانية تحظى بجاذبية خاصة.

1 صداع ليو

ظهر ليونيل ميسي نجم الأرجنتين ممسكاً برأسه أثناء عزف النشيد الوطني للأرجنتين قبل مباراتها أمام كرواتيا، الأمر الذي جعل الجميع يتسابقون لوضع تفسير للمشهد، فالأمر يبدو ظاهرياً وكأنه يعاني من آلام في الرأس، إلا أن صحافة الأرجنتين كان لها تفسيرها الخاص، حيث أكدت أن ما فعله ميسي جاء على وقع الشعور بضغوط هائلة، حيث يتحمل مسؤولية قيادة منتخب للانتصارات، والمنافسة على اللقب، في الوقت الذي لا يمكنه أن يقدم الأداء الذي يقترب مما يفعله مع البارسا، مما جعله يبدو متوتراً طوال الوقت على العكس من طبيعته الهادئة.