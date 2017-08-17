الجيش اللبناني يهاجم «داعش» ويسيطر على مواقع استراتيجية

بيروت (وكالات)

بدأ الجيش اللبناني فجر أمس، التقدم البري من محور تلال عرسال في اتجاه جرود رأس بعلبك شمال شرق البلاد، إثر تفقد قائده جوزيف عون غرفة العمليات والوحدات العسكرية التي تطوق مقاتلي «داعش» في المنطقة، وذلك بعد قصف عنيف بالمدفعية، مهد لاستعادة عدة تلال استراتيجية وأدى إلى مقتل 5 إرهابيين، مقابل 5 جرحى من صفوفه. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية أن وحدات خاصة من الجيش تقدّمت فجراً لاسترجاع نقاط استراتيجية من قبضة «داعش» في جرود بلدة رأس بعلبك، بهدف إحكام الطوق والتضييق على عناصر التنظيم الإرهابي المختبئين في المنطقة.

وأكدت الوكالة أن عناصر الجيش سيطرت على مجموعة مرتفعات استراتيجية منها قنزوحة مراح الشيخ، وخابية الصغير، وطلعة الخنزير وطشميس خزعل. ويتمركز مقاتلو التنظيم الإرهابي في أطراف بلدات القاع ورأس بعلبك والفاكهة ضمن سلسلة جبال لبنان الشرقية المتاخمة للحدود السورية.

أشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى مواصلة الجيش قصفه المدفعي والصاروخي على مواقع «الدواعش» في جرود رأس بعلبك منذ الليلة قبل الماضية، بالتزامن مع تعزيزات انتشرت في الجرود ، في حين أفاد بيان للجيش اللبناني أن وحداته حققت تقدما مهماً في مناطق راح الشيخ والعجرم ووادي حميّد، من ناحية جرود عرسال.