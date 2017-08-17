«داعش» يحاصر 5 آلاف عائلة في الرقة وقوات النظام تتعثر أمام «الجيش الحر»

عواصم (وكالات)

نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عن أحد نشطاء منظمة «صوت وصورة» الإعلامية السرية في الرقة، صورة صادمة للمعاناة التي يعيشها المدنيون في المعقل الرئيس «لداعش» حيث تدور اشتباكات متواصلة ومعارك طاحنة بين «قوات سوريا الديمقراطية» والتنظيم الإرهابي، قائلاً إن هناك نحو 5 آلاف عائلة ما زالت محاصرة في الأحياء الخاضعة لسيطرة الجماعة الإرهابية التي تمكنت من استعادة السيطرة على قرى وبلدات عدة في أقصى شرق المدينة إثر هجوم خاطف على مواقع لقوات النظام التي استردت المنطقة في 5 أغسطس الحالي، مسفراً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في الأثناء، أكد مسؤولون أستراليون مقتل «الداعشي» المتوحش خالد شروف ونجليه اللذين شاركا في جرائم القتل معه، وفي حمل الرؤوس المقطوعة، إثر غارة جوية قرب الرقة الجمعة الماضي، بينما أعلن الجيش الحكومي مقتل العديد من «الدواعش» بينهم سعودي وكويتيان وماليزي، باشتباكات وضربات جوية على محاور حيي الحويقة والرشدية ومحيط المطار في مدينة دير الزور.

وأكد ناشطون ميدانيون أن تنظيم «داعش» شن هجوماً مباغتاً على مواقع النظام في عدد من القرى والبلدات في أقصى ريف الرقة الشرقي، ما مكنه من استعادتها بعد أن خسرها جراء هجوم واسع أطلقته قوات الأسد والميليشيات الحليفة لها، في الأسبوع الأول من أغسطس الحالي، بهدف الوصول إلى مدينة دير الزور التي يخضع معظمها للجماعة الإرهابية. ويعتبر ريف الرقة الشرقي بوابة قوات النظام للتوجه نحو مدينة دير الزور، كما تعتبر خط الدفاع الأول «لداعش».

بالتوازي، نقلت وسائل الإعلام الاسترالية عن مسؤولين إعلانهم أن الإرهابي المدعو خالد شروف، لقي حتفه مع نجليه المدعوين عبدالله وزرقاوي بغارة جوية استهدفت سيارة كان يقودها خارج الرقة، في 11 أغسطس الحالي. وأكدت قناة «أي بي سي» أن متطرفين أستراليين تبادلوا في شبكة الإنترنت صوراً لجثث شروف ونجليه. وشروف مواطن أسترالي من أصل لبناني، لفت انتباه الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، وأثار إدانات شديدة بعد أن نشر قبل 3 سنوات في شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لابنه عبد الله وهو يحمل رأساً مقطوعة لجندي سوري قتيل، وكتب تحت الصورة مفتخراً«هذا هو ابني».

وفيما تواصلت الاشتباكات العنيفة أمس، على محور المتحلق الجنوبي في حيي جوبر وزملكا في ريف دمشق بين فصائل الجيش الحر وقوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية، وذلك في محاولة متجددة منها للتقدم في المنطقة. وقُتل مدني واحد، وأُصيب آخرون بقصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على بلدة حوش الصالحية في ريف دمشق. وتمكن مقاتلو الجيش الحر من تدمير مدرعات عسكرية جديدة للفرقة الرابعة على جبهة عين ترما في الغوطة الشرقية. وأكد فصيل «فيلق الرحمن» أن خسائر قوات النظام وميليشياتها، خلال أسبوع من المحاولات لاقتحام بلدة عين ترما، بلغت 50 قتيلاً و80 جريحاً.