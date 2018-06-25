كرواتيا وآيسلندا.. «تقديم الهدية»!

فولجوجراد (د ب أ)

بعد أن حسم المنتخب الكرواتي تأهله للدور الثاني «دور الستة عشر» ينتظر أن يلجأ المدرب لإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، وهو ما يتطلع المنتخب الآيسلندي لاستثماره، من أجل انتزاع فرصته الأخيرة.

وحقق المنتخب الكرواتي انطلاقة قوية في المونديال أنعشت طموح جماهيره وآمالها في تكرار أو التفوق على إنجاز الجيل الذهبي للمنتخب الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في مونديال 1998 بفرنسا.

فقد استهل المنتخب الكرواتي مشواره في المونديال الحالي بالفوز على نظيره النيجيري 2 - صفر، ثم تغلب على الأرجنتين 3 - صفر، ليحسم بطاقة التأهل مبكراً، ويتخلص من الضغوط في المباراة الثالثة أمام آيسلندا.

وربما يتمثل هدف المنتخب الكرواتي في مباراة اليوم في تحقيق الفوز أو التعادل الذي يحسم صدارة المجموعة لمصلحته ليتفادى مواجهة المنتخب الفرنسي، المرشح للفوز بصدارة المجموعة الثالثة، التي تقام الجولة الثالثة من مبارياتها اليوم أيضاً.