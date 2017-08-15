أنقرة تحذر من «حرب أهلية» جراء استفتاء كردستان

عواصم (وكالات)
حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، من أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المقرر في 25 سبتمبر المقبل، «لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع» بالعراق الذي يواجه العديد من المشاكل، مضيفاً أن «هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية». وفيما أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر أن «ليست هناك مؤشرات إلى اندلاع حرب أهلية في المنطقة جراء الاستفتاء، جدد روز نوري شاويس رئيس وفد إقليم كردستان الذي يجري حالياً مباحثات في بغداد بهذا الصدد، رفض الإقليم تأجيل الاستفتاء على استقلال، مضيفاً أنه أبلغ المسؤولين العراقيين بأن أربيل «لا تثق» بوعود بغداد.
وأضاف جوهر«لا أعتقد باندلاع حرب أهلية لأن هناك إرادة قوية من قبل جميع مكونات شعب كردستان في ممارسة حقها الديمقراطي». وتابع «هذا شأن داخلي لا يتعلق بدول الجوار وإذا حسم الأمر بين بغداد وأربيل حول صيغة العلاقة سواء كانت فدرالية أو كونفدرالية أو حتى تأسيس دولة كردية مستقلة، فلن تكون هناك مشاكل». كما اعتبر أن ذلك «سيعزز أمن المنطقة وازدهارها الاقتصادي كما أن دول الجوار ستستفيد أيضاً». وختم جوهر بالقول «خلال الـ 25 عاماً الماضية كان إقليم كردستان عامل استقرار للمنطقة وهناك علاقات تجارية جيدة مع إيران وتركيا. لذا، ليس هناك أي مؤشر إلى اندلاع حرب أهلية بعد إجراء الاستفتاء».
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وقال إن واشنطن بدعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ووحدات الحماية، تعرض أمن حليفتها تركيا للخطر، معرباً عن اعتقاده بأنه «لا أحد يصدق التصريحات الأميركية التي تشير إلى أن الأسلحة المقدمة لهذين التنظيمين ستستخدم في الرقة ودير الزور» فقط. وتتزامن التصريحات التركية بخصوص استفتاء كردستان، مع تحرك مفاجئ لرئيس الأركان الإيراني الذي وصل أنقرة لبحث ملفات عدة على رأسها ملف استفتاء الأكراد، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام في أنقرة. وتحاول أنقرة وطهران توحيد الجهود لمنع إجراء الاستفتاء، لا سيما في ظل المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة أكراد تركيا وإيران على الانفصال.