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الأرجنتين ونيجيريا.. «ميسي بداية ونهاية»!
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تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018

سان بطرسبورج (أ ف ب)

هل تشهد مدينة سان بطرسبورج الروسية اليوم آخر مباراة لأفضل لاعب كرة قدم خمس مرات، ليونيل ميسي، في كأس العالم؟ الجواب قد يكون بالإيجاب، ما لم ينتفض المنتخب الأرجنتيني، وينفض عنه غبار الهزيمة المذلة أمام كرواتيا بالفوز، ويعوضها بفوز على نيجيريا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

الهدف واضح لميسي وزملائه في منتخب المدرب خورخي سامباولي: الفوز على نيجيريا بفارق كبير من الأهداف دون الالتفات إلى نتيجة المباراة الثانية بين كرواتيا وآيسلندا.

حسمت كرواتيا البطاقة الأولى للمجموعة بعد فوزها على الأرجنتين وإلحاقها بالمنتخب الأميركي الجنوبي أسوأ هزيمة في الدور الأول منذ 1958، حين خسر أمام تشيكوسلوفاكيا 6-1.

وكانت الأمور ستتعقد كثيراً على الأرجنتين لولا نيجيريا التي تغلبت في الجولة الثانية على آيسلندا بهدفي أحمد موسى، فاتحة الباب أمام أبطال 1978 و1986 لمحاولة التكفير عن ذنوبهم وتجنب إحراج الخروج من الباب الصغير، في ما يرجح أن تكون آخر مشاركة لميسي في كأس العالم، علماً أنه احتفل الأحد بعيد ميلاده الـ 31.

حسابياً لا تزال كل الاحتمالات على الطاولة «أو أرض الملعب»!: الأرجنتين تحتل حالياً المركز الرابع والأخير بنقطة وبفارق الأهداف خلف آيسلندا «-3 للأول و-2 للثانية»، وتحتاج للفوز على نيجيريا بأي فارق شرط عدم فوز آيسلندا على كرواتيا، أو بفارق كبير من الأهداف في حال حقق الاسكندنافيون المفاجأة، وتغلبوا على لوكا مودريتش ورفاقه. ... المزيد
     
 

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