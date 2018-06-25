أستراليا وبيرو.. «الاستعانة بصديق»!

كازان (د ب أ)

لا يزال المنتخب الأسترالي يملك فرصة التأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم 2018، لكن المهمة تبدو صعبة، خاصة أن مصيره لم يعد بيده، حيث لن يحسم فقط عبر نتيجة مباراته أمام بيرو اليوم.

وقبل الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويليه منتخب بيرو في المركز الرابع من دون رصيد، وتأكد خروجه من الدور الأول.

ويحسم مصير منتخب أستراليا عبر نتيجة مباراته أمام بيرو، وكذلك من خلال المباراة الأخرى بالمجموعة على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة موسكو بين المنتخب الفرنسي، المتصدر برصيد ست نقاط، والذي حسم التأهل بالفعل، ونظيره الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، والذي يحتاج إلى التعادل فقط للتأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في سوتشي.

وتتمثل الفرصة الوحيدة لتأهل أستراليا، في فوزها على بيرو إلى جانب هزيمة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفرنسي، مع تحقق فارق الأهداف المطلوب، كي تنتزع أستراليا المركز الثاني.