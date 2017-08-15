صحفي يمني ينقل «تهديدات» من الحوثي لصالح

صنعاء (الاتحاد)
حذّر صحفي يمني عاد من محافظة صعدة (شمال) قال إنه التقى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، من حرب وشيكة بين الجماعة الإنقلابية وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع علي صالح الذي يمتلك أيضاً قوات عسكرية مدربة ومتمردة على الحكومة الشرعية في البلاد. واستهجن مسؤولون في المؤتمر الشعبي العام أمس الأربعاء هذا التحذير واعتبروه «تهديداً» من زعيم جماعة الحوثيين لأكبر الأحزاب السياسية في البلاد وشريك الجماعة في الائتلاف الحاكم في صنعاء.
وقال الصحفي محمد عايش، رئيس تحرير صحيفة الأولى المتوقفة عن الصدور منذ عام 2015، إنه ناقش مع عبدالملك الحوثي العلاقة الحالية بين الجماعة المسلحة وحزب المؤتمر الشعبي العام في ظل التوتر المتصاعد بين الطرفين بسبب تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في البلد وتصدر قيادات إعلامية مؤتمرية جبهة المعارضة ضد الجماعة التي تحكم صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد منذ فبراير 2015.
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وقال محمد المسوري القيادي في حزب «المؤتمر» والمحامي الخاص لعلي صالح، إن «الدعوة إلى التعقل والمرونة لا تجتمع مع إطلاق التهديدات»، متسائلاً عن سبب انزعاج الحوثي من إحياء الحزب ذكرى تأسيسه قائلاً :«كيف أصبح إحياء هذه الذكرى نذير شؤم وتهديد بحدوث ما لايحمد عقباه وكيف له أن يجعل مصير التحالف المؤتمري الحوثي مرهونا بإحياء الفعالية؟».
وأكد المسوري استحالة إلغاء الفعالية الاحتفالية التي ستقام في ميدان السبعين جنوب العاصمة صنعاء ومن المتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف «بعد هذه التهديدات» التي قال إنها ستزيد أعداد المحتفلين «أضعافاً مضاعفة». وتساءل المحامي والقيادي المؤتمري عن موقف الحوثيين تجاه بقية الأحزاب السّياسيّة ومنها المؤيدة لحكومة هادي «في حال الاتفاق على شراكة بين الجميع» إذا كان هذا موقفهم ضد حليفهم المؤتمر الشعبي العام الذي يساندهم في حربهم الحالية.