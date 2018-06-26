فرنسا والدنمارك..«الأناقة والديناميت»

موسكو (د ب أ)

بعد أن حسم بطاقة التأهل للدور الثاني «دور الستة عشر» ببطولة كأس العالم 2018، لا يحتاج «الديوك» سوى نقطة واحدة للفوز بصدارة المجموعة الثالثة، وتفادي لقاء محتمل مع المنتخب الكرواتي متصدر المجموعة الرابعة، لكن الفريق الفرنسي يتطلع إلى حصد العلامة الكاملة «9 من 9» عبر الفوز في مباراته اليوم أمام نظيره الدنماركي على ملعب استاد «لوجنيكي» بالعاصمة موسكو في مواجهة تجمع بين الأناقة الفرنسية والقوة الدنماركية.

وربما لا يعني فوز فرنسا بصدارة المجموعة أنه يتفادى مهمة صعبة في الدور الثاني، وذلك في ظل احتمالات نجاح المنتخب الأرجنتيني في انتزاع بطاقة التأهل من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.

وخاض المنتخب الفرنسي البطولة كأحد أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب، وحقق الفوز في الجولتين الأوليين على نظيريه الأسترالي 2-1 والبيروفي 1- صفر، لكنه لم يقدم المستويات المعهودة في كلتا المباراتين رغم الدفع بقوته الهجومية الضاربة.

وأبدى ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، والذي كان قائداً لمنتخب «الديوك» المتوج بلقب كأس العالم 1998، رغبة في مواصلة النتائج الإيجابية وحصد العلامة الكاملة في المجموعة، وصرح قائلاً: الفوز بصدارة المجموعة هو هدفنا الآن.