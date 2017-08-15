الجيش: تحرير الحديدة من الميليشيات قريباً

عدن(الاتحاد)

أكد نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني اللواء صالح الزنداني، أن تحرير محافظة الحديدة من سيطرة الميليشيات الانقلابية أصبح قريباً في ظل استمرار العمليات في الساحل الغربي.

وأضاف أن انتصارات كبيرة تم تحقيقها مؤخراً على طريق استعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، والتي بدأت بالتلاشي في ظل إصرار الجيش الوطني وقيادته في التقدم وتحرير كافة المناطقة على رأسها محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن الجيش الوطني، وبدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لن يتخلوا عن هدف تحرير اليمن من أيادي عملاء إيران من الانقلابيين وقوات صالح.

والتقى نائب رئيس هيئة الأركان وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي من أجل مناقشة عدد من المواضيع أبرزها، رفد جبهة المخا على الساحل الغربي بجنود ومقاتلين من أبناء الحديدة للمشاركة بفاعلية في العمليات العسكرية في مواجهة الانقلابيين، تمهيداً لتحرير المحافظة خلال الفترة القادمة. وأشار صالح الزنداني أن أبناء تهامة يتطلعون إلى وصول قوات الشرعية وتطهير الحديدة من المليشيات المسلحة الحوثية وصالح، والذين استغلوا ونهبوا ثرواتها في ظل انتشار المجاعة وسوء التغذية في أوساط أبنائها ومناطقها وتوقف تقديم الخدمات الضرورية لأبنائها وأبرزها، الكهرباء والجانب الصحي يقابلها تضخم وزيادة ثروات الناهبين من الانقلابيين وقوات صالح.

من جانبه، أكد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي أن اليمن أصبح يمتلك جيشاً وطنياً مؤسسياً يحمي الوطن ومقدراته ومكتسباته، ويدافع عن مصالحه وشعبه لا دفاع عن أفراد وعائلات كما سخرها زعيم الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، مشيرا إلى أن الجيش يملك القوة بمساندة الأشقاء في التحالف العربي في مواجهة مخططات المد الإيراني وأذياله من عناصر الحوثي وصالح، وإفشال المؤامرات الشيطانية التي تحاك ضد أمن واستقرار الوطن والمنطقة بشكل عام.