الجيش: تحرير الحديدة من الميليشيات قريباً

عدن(الاتحاد)
أكد نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني اللواء صالح الزنداني، أن تحرير محافظة الحديدة من سيطرة الميليشيات الانقلابية أصبح قريباً في ظل استمرار العمليات في الساحل الغربي.
وأضاف أن انتصارات كبيرة تم تحقيقها مؤخراً على طريق استعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، والتي بدأت بالتلاشي في ظل إصرار الجيش الوطني وقيادته في التقدم وتحرير كافة المناطقة على رأسها محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن الجيش الوطني، وبدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لن يتخلوا عن هدف تحرير اليمن من أيادي عملاء إيران من الانقلابيين وقوات صالح.
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من جانبه، أكد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي أن اليمن أصبح يمتلك جيشاً وطنياً مؤسسياً يحمي الوطن ومقدراته ومكتسباته، ويدافع عن مصالحه وشعبه لا دفاع عن أفراد وعائلات كما سخرها زعيم الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، مشيرا إلى أن الجيش يملك القوة بمساندة الأشقاء في التحالف العربي في مواجهة مخططات المد الإيراني وأذياله من عناصر الحوثي وصالح، وإفشال المؤامرات الشيطانية التي تحاك ضد أمن واستقرار الوطن والمنطقة بشكل عام.