ابن دغر: لا أمل في السلام وصنعاء خاضعة للمتمردين

الرياض (وكالات)

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس الأربعاء، إنه «لن يكون هناك سلام حقيقي طالما والميليشيا (الحوثية) تحتل صنعاء، وتسيطر على مؤسسات الدولة». وأكد بن دغر لدى لقائه في الرياض السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف، على ضرورة إقامة دولة اتحادية من عدة أقاليم، بموجب مخرجات الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها في يناير 2014 «إذا أردنا سلاماً حقيقياً لا يعيد اليمن إلى مربع الصراعات والاقتتال على السلطة والثروة»، معتبراً خيار الدولة الاتحادية من عدة أقاليم هو «الضامن لتقاسم الثروة والسلطة». وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي أهدرت الاحتياط النقدي للبلاد والمقدر بـ5.2 مليار دولار خلال أقل من عام على سيطرتها على السلطة في صنعاء في فبراير 2015، لافتاً إلى أن الميليشيات استولت أيضاً على إيرادات الدولة لعام 2016 والبالغة 581 مليار ريال «دون أن تصرف ريالاً واحداً على التنمية ورواتب الموظفين، وهو الأمر الذي ضاعف من معاناة اليمنيين».

ودعا رئيس الوزراء اليمني الأمم المتحدة وبريطانيا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا الانقلابية لتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن «لكي تفي الحكومة بكل التزاماتها لجميع المواطنين وتعهداتها الخارجية»، موضحاً أن الحكومة «تدفع الأقساط السابقة للبنك الدولي والديون الخارجية، وهو الذي يشكل عبئاً إضافياً عليها في ظل شح الموارد وقلة الإمكانيات».