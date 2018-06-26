أوروجواي.. القبض على «الدب» والقمة!

سمارا (د ب أ)

تصدر منتخب أوروجواي المجموعة الأولى لكأس العالم، بعد فوزه على مضيفه الروسي 3 - صفر مساء أمس، على ملعب كوسموس أرينا في سمارا، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وحسم منتخب أوروجواي المباراة منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدماً بهدفين حملا توقيع لويس سواريز نجم برشلونة في الدقيقة العاشرة والروسي دينيس تشيريتشيف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، سجل أدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الهدف الثالث لأوروجواي، ولعب منتخب روسيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد إيجور سمولنيكوف لحصوله على الإنذار الثاني.

وحقق منتخب أوروجواي فوزه الثالث على التوالي ليتصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط، فيما حلت روسيا في المركز الثاني بست نقاط، علماً بأن الفريقين حسما التأهل لدور الستة عشر حتى قبل انطلاق مباراة أمس.