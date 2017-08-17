مساعدات غذائية إماراتية لأهالي شبوة

شبوة ، المكلا(وام)

سيرت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتية» أمس قوافل مساعدات غذائية للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود من أهالي وسكان منطقتي الغيل ولماطر بمديرية الروضة في محافظة شبوة والذين لم تشملهم المساعدات السابقة بالروضة كونها استهدفت في مرحلتها الأولى أهالي وسكان مدينة الروضة ووادي عماقين. فقد استهدفت الهيئة بالمرحلة الثانية من هذه المساعدات مناطق الغيل ولماطر وغرير والقرى والعزل المجاورة لمناطق المرحلة الأولى، وذلك في إطار الحملة الإنسانية والجهود الإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة «الهلال الأحمر الإماراتية» على أكثر من صعيد لمساعدة الأشقاء اليمنيين، والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وأوضح محمد المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة أن توزيع هذه المساعدات الإغاثية يأتي من أجل تلبية احتياجات الأهالي وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الإنسانية كافة وسد الفجوة الغذائية التي تسببت بها الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة بسبب الانقلاب الحوثي وتلبية احتياجات السكان من المواد الغذائية، نظرا لشحها في ظل عدم توافر السيولة المالية لشرائها لدى الأسر المحتاجة.

من جانبه، عبر سالم صبيح باعوضة وكيل محافظة شبوة عن اعتزازه بالمواقف الصادقة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه أبناء شبوة واليمن عموما، وما لها من دور كبير في تأصيل الروابط الأخوية العميقة بين أبناء البلدين.

وأشاد بقيادة وأفراد ومنتسبي قوات الن وعبر المستفيدون بمناطق الغيل ولماطر وغرير والقرى المجاورة لها بالروضة عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المساعدات الإنسانية الغذائية وقدموا شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها على ما تقدمه من دعم متواصل على الصعد الإنسانية والطبية والتنموية في محافظة شبوة.

إلى ذلك، وقعت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتية» أمس، اتفاقية تنفيذ مشروع شبكة مياه منطقة العصبة وعصم بمديرية السوم بمحافظة حضرموت اليمنية.

تنص الاتفاقية على تنفيذ تمديدات وحفريات، وربط الآبار بخزان المياه في المنطقة وتأهيل الشبكات الداخلية وتركيب محطات الضخ وإنشاء شبكات مياه إلى جانب تجهيز المواقع من محطات ضخ وخزانات.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت، عقب الاتفاقية وشدد على أن الاتفاقية تأتي في إطار تقديم خدمات أفضل ضمن مشاريع التنمية والبنية التحتية، موضحاً أن الهيئة تبنت خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع متعلقة بمشاريع المياه والصحة والتعليم والبنى التحتية على مراحل عدة.