بيتزي: الفوز مستحق ونشعر بالسعادة والفخر

فولجوجراد (د ب أ)

أبدى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي سعادته بتحقيق فريقه فوزه الأول في مونديال روسيا بعد الهزيمة في أول جولتين، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: التشكيل الأساسي الذي اخترناه في المباريات الثلاث كان مناسباً طبقاً للمنافسين الذين واجهناهم، والتشكيل قراري طبقاً لما أراه في التدريب، وطبقاً للمنافس، وقد اتخذ قرارات ترونها غير مناسبة، وقد نتخذ قرارات أخرى ولا نفرض سيطرتنا.

وأضاف: ربما لم يكن هناك تنسيق وانسجام كافٍ في البداية، وكانت هناك فرصة أخرى لصلاح، ولكننا حافظنا بعدها على الكرة، وكنا الأكثر سيطرة، تمكنا من صد المنتخب المصري، الطقس كان حاراً للغاية، والمنتخبان سعيا للفوز، وحاولنا اللعب بشكل هجومي وحققنا فوزاً نستحقه.

وعما إذا كان يستمر مع المنتخب السعودي حتى كأس آسيا، قال بيتزي: الاتحاد السعودي هو من يحدد، يجب أن أقول إننا لم نكن نتوقع المباراة أمام روسيا، كنا نتوقع شكلاً ونتيجة آخرين، ولكننا فوجئنا كثيراً بما حدث، لن أقول إن السبب هو أنها المباراة الافتتاحية، شرف لنا أن نخوض المباراة الافتتاحية، ولكن لسوء الحظ، لم تسر الأمور بالشكل الذي نريده.

وأضاف: نشعر بالسرور لانضباط اللاعبين السعوديين، وحماسهم وردة فعلهم، جميع العناصر من إدارة واتحاد ولاعبين وجهاز فني يشعرون بالسرور.