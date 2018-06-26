«الأخضر».. إبداع في «حفل الوداع»

فولجوجراد (د ب أ)

وجه المنتخب السعودي ضربة موجعة لنظيره المصري، وتغلب عليه 2 - 1 إثر هدف في الوقت القاتل من مباراتهما مساء أمس، في ختام مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2018، وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 - 1، إلا أن «الأخضر» السعودي انتزع الفوز بهدف سجله سالم الدوسري في الثواني الأخيرة على ملعب «فولجوجراد أرينا» الذي احتضن لقاء الفريقين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، والتي تأهل منها بالفعل منتخبا روسيا وأوروجواي.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي التسجيل لمنتخب الفراعنة في الدقيقة 22، ثم أدرك سلمان الفرج التعادل للسعودية من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، بعد أن تصدى الحارس المصري عصام الحضري لضربة جزاء أخرى سددها فهد المولد في الدقيقة 39، وقبل لحظات من إطلاق الحكم صافرة النهاية، سجل سالم الدوسري هدف الفوز للمنتخب السعودي.

وتألق حارس المرمى المصري المخضرم عصام الحضري في التصدي لأكثر من كرة خطيرة إلى جانب ضربة جزاء المولد.

وكانت نتيجة المباراة بمثابة تحصيل حاصل، بعد أن حسم خروج الفريقين من الدور الأول، إثر خسارة المنتخب السعودي أمام روسيا صفر - 5 وأوروجواي صفر - 1 وخسارة المنتخب المصري أمام أوروجواي صفر - 1 وأمام روسيا 1 - 3، وتمثل الهدف من المباراة في تفادي الهزيمة الثالثة وكتابة نهاية إيجابية قبل وداع ملاعب المونديال الروسي.