افلات الثلاثي السويسري تشاكا وشاكيري وليشتستاينر من عقوبة الإيقاف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن ثنائي منتخب سويسرا جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري أفلتا من العقاب عقب احتفالهما بإيماءة سياسية خلال الفوز على صربيا 2 1/ في مونديال روسيا.

واحتفل كل من شاكيري وزميله تشاكا بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي .

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين ينحدران من أصول من كوسوفو ، التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 .

ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، ولا تزال حالة التوتر قائمة بقوة بين الجانبين.