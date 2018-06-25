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افلات الثلاثي السويسري تشاكا وشاكيري وليشتستاينر من عقوبة الإيقاف
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تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن ثنائي منتخب سويسرا جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري أفلتا من العقاب عقب احتفالهما بإيماءة سياسية خلال الفوز على صربيا 2 1/ في مونديال روسيا.

واحتفل كل من شاكيري وزميله تشاكا بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي .

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين ينحدران من أصول من كوسوفو ، التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 .

ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، ولا تزال حالة التوتر قائمة بقوة بين الجانبين.

ووفقا للوائح الفيفا كان من الممكن أن يتعرض تشاكا وشاكيري للإيقاف مباراتين ولكن عوضا عن ذلك قرر الاتحاد الدولي تغريم الثنائي وتحذيرهما. ... المزيد
     
 

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