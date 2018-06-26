ميسي يواجه التحديات والإحباط بـ «الصمت»!

موسكو (د ب أ)

يصر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ألا تكون مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا اليوم هي آخر مبارياته بقميص منتخب «التانجو».

وبسبب غياب الرغبة وردة الفعل المناسبة في المباراة الأولى أمام آيسلندا، أصبح ميسي يواجه شبح الرحيل المبكر عن المونديال، وهو ما قد يكون أسوأ نهاية يمكن تخيلها لمسيرته مع المنتخب الأرجنتيني.

ووصلت مستويات الضغط والمسؤولية الملقاة على كاهل قائد المنتخب الأرجنتين إلى أعلى مستوياتها، خاصة بعد أن قدم مستوى باهتاً خلال أول مباراتين للفريق في المونديال الحالي.

ويتحمل ميسي وحده مسؤولية ضياع ركلة الجزاء في مباراة الأرجنتين أمام أيسلندا، بالإضافة إلى عدم ظهوره بالمستوى المطلوب في مباراة كرواتيا التي كانت بمثابة كارثة كروية، لم يسبق للنجم الكبير أن عاشها بقميص المنتخب الأرجنتيني.