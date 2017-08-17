المنامة (وكالات)

تحركت مملكة البحرين قضائيا أمس للتحقيق في مؤامرة قطرية مع جمعية «الوفاق» المنحلة لزعزعة الأمن والاستقرار وقلب نظام الحكم. وقال النائب العام علي بن فضل البوعينين إن النيابة العامة بدأت بموجب حكم قضائي تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والأمين العام السابق لجمعية «الوفاق» المنحلة علي سلمان، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام 2011 وتضمنت اتفاق الطرفين على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها، وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية. على أن تعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

ونشر تلفزيون البحرين تقريرا تضمن تسجيلات لمكالمات هاتفية بين حمد بن جاسم، وعلي سلمان تؤكد التنسيق لزعزعة استقرار البحرين، بما يثبت تورط قطر مباشرة في التعاون مع الجماعات الإرهابية لحثها على الاستمرار في الاحتجاجات عام 2011. وكشفت إحدى المكالمات التآمر القطري لقلب نظام الحكم، وتبرؤ حمد بن جاسم، الذي كان وقتها رئيسا للوزراء، من قوات «درع الجزيرة» التي دخلت إلى البحرين بناء على طلبها لحماية استقرار المملكة. ودار خلال المكالمة الحديث عن مساعدة قطرية لسلمان في تنظيم لقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، وقول بن جاسم لسلمان «نحن دائما صادقون معكم». واتهم التلفزيون بن جاسم بأنه طلب من المعارضة عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، تمهيدا لتقديم مبادرة تدعمها كانت طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين.

وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن التسجيل الصوتي المسرب بين حمد بن جاسم وعلي سلمان يمثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في الشؤون الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة. وأشار إلى أن البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011 والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين.

وأضاف الرميحي أن مملكة البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية مدركة تماماً لخطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيراً مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.