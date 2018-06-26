«الماكينات» تستعيد جهود هوميلس

فاتوتينكي (أ ف ب)
سيكون قلب دفاع بايرن ميونيخ ماتس هوميلس جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الألماني في مباراته الحاسمة ضد كوريا الجنوبية غداً، وذلك بعد تعافيه من آلام في عنقه، بحسب مساعد المدرب ماركوس تسورج.
وسيضمن أبطال 2014 تأهلهم الى الدور ثمن النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية بفارق هدفين أو أكثر، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة الخامسة بين المكسيك والسويد.
|
ويرجح ألا يشارك لاعب الوسط سيباستيان رودي في مباراة الغد بعد إصابته بكسر في أنفه خلال المباراة ضد السويد، والتي فاز بها الألمان 2-1 بهدف قاتل لطوني كروس في الوقت بدل الضائع.
|