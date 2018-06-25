نافاوكا: نستحق الخروج من الدور الأول

كازان (د ب أ)

أكد آدم نافاوكا، المدير الفني لمنتخب بولندا، بحزن شديد أنه يتقبل خروج فريقه من الدور الأول بعد سقوطه صفر - 3 أمام كولومبيا، وقال نافاوكا: «خسرنا أمام فريق قوي للغاية، وعلينا أن نتقبل هذا، لأننا نستحق الخروج، وأشعر بالحزن، ولكن علينا أن نتقبل ما حدث».

وأضاف: «كولومبيا لديها لاعبون على مستوى كبير، خاميس وفالكاو وكوادراد، لقد حاولنا أن نهاجم، ولكن لم نتمكن من تدوير الكرة بشكل فعال، لم نكن نتمتع بالفاعلية، وهم سجلوا هدفين من خلال الهجمات المرتدة، هم كانوا الأفضل، يجب أن أهنئهم». وتلقى نافاوكا انتقادات لاذعة من الصحافة البولندية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بسبب تشكيلة الفريق خلال اللقاء.

واستطرد المدرب البولندي قائلاً: «لم نكن على نفس مستوى الكولومبيين»، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين دفع بهم في تلك المباراة الحاسمة كانوا الأفضل.

واختتم قائلاً: «اخترت فريقاً مختلفاً قليلاً؛ لأنني كنت أرغب في اللعب بثلاثة مدافعين، بقية اللاعبين كانوا على مقاعد البدلاء؛ لأنهم إما مصابون أو غير جاهزين للعب طوال 90 دقيقة».