مدير عام «الجزيرة» يعتـرف:90% مـن تمويل القنـاة يأتي من الحكومة القطرية

لندن (وام)
اعترف مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة، بأن تمويل الحكومة القطرية للقناة يصل إلى نحو 90%، مقرا ضمنيا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية التي تشير إلى وجود انتهاكات قطرية في مجال حقوق الإنسان.. وبأن قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية.
جاء ذلك في لقاء أجرته هيئة الإذاعة البريطانية من خلال برنامج «هارد توك» أمس والذي نقل اتهامات موجهة للقناة القطرية بعدم المهنية والترويج للتطرف والإرهاب منها على سبيل المثال استضافة عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا ووصفهم بالعناصر المعتدلة.
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وعندما أقر سواق أنه «غير مسموح له بالكشف عن حجم تمويل الحكومة القطرية للقناة» واجهه مقدم البرنامج بأن القناة القطرية «تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية» مما دفع سواق إلى الكشف عن أن 90 % من تمويل القناة يأتي من الحكومة القطرية وأن هناك لجانا مختصة بهذا الأمر وأنه «لم يأت للبرنامج للتحدث عن قضايا مثل تلك».
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ونقل مقدم البرنامج لمدير قناة الجزيرة انطباعه بأنه يقوم بدور وزير قطري وليس صحافيا محايدا كما تدعي القناة دائما، وذلك عند دفاعه عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، مما اضطر سواق إلى الاعتراف بأن قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية، مقرا ضمنيا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية حول انتهاكات حقوق العمال المنخرطين في بناء المشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2020.