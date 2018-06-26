مارادونا يشيد بجماعية إنجلترا وقوة ألمانيا الذهنية

كاراكاس (د ب أ)

أشاد اللاعب الأرجنتيني السابق دييجو أرماندو مارادونا باللعب الجماعي للمنتخب الإنجليزي الأول، في المباراة التي فاز فيها الأخير 6 /‏ 1 على بنما في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأشار مارادونا إلى أن هذا الأداء الذي قدمه المنتخب الإنجليزي في المباراة التي أقيمت أمس الأول، يعكس حجم العمل الضخم الذي يقوم به الإنجليز مع منتخبات الناشئين.

وقال مارادونا من خلال برنامج «من يد رقم 10» الذي تبثه قناة «تيليسور» الفنزويلية الرياضية: «يا له من عمل جيد، يا له من عمل جيد، لقد استفادوا من التجديد، لا أعتقد أن هذا حدث بفضل المدرب جاريث ساوثجيت، هذا الأمر بدأ من أسفل، إنهم أبطال العالم تحت 17 عاماً وتحت 20 عاماً، هذا يعني بشكل واضح أنهم يقومون بتأهيل الفتيان، وهذا لم تكن إنجلترا تقوم به قبل ذلك».

وأضاف: «يبدو لي أن لاعبين مثل سترلينج وكين وفاردي وستونز يمنحون إنجلترا شكلاً مغايراً، الأمر لم يعد قاصراً على الوصول إلى منتصف الملعب ثم إرسال كرات طويلة، لا، إنهم يرغبون في الخروج بالكرة للعب، يرغبون في الخروج باللمسات». وأكدت إنجلترا على حظوظها كمرشحة للفوز بالمونديال بفوزها العريض على بنما، بقيادة هاري كين الذي سجل ثلاثية «هاتريك»، فيما جاء الهدف الوحيد لبنما عن طريق اللاعب المخضرم فيليبي بالوي.