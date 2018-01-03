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خالد بن سلمان: خسرنا مباراة وكسبنا فريقاً
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تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018

الكويت (الاتحاد)

قال الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني للشؤون الفنية: كسبنا فريقاً في هذه البطولة في ضوء الهدف الأهم بإعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا في الإمارات، لكننا نحتاج وقفة من أجل إصلاح السلبيات، وتابع: حاولنا أن نصعد للمباراة النهائية وعموماً نشكر اللاعبين على ما قدموه في البطولة.

وأضاف: حالة الرضا عن الأداء موجودة، إلا أن الخروج من البطولة يجعلنا نعيد حساباتنا، والأهم أن نستمر على نفس المستوى في المستقبل، من أجل تشريف الكرة البحرينية في المستقبل، ونشكر جماهيرنا التي حضرت اللقاء.

     
 

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