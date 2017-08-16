«وصية زايد بأهل اليمن» حملة لدعم أسر الشهداء والجرحى اليمنيين

بدرية الكسار (أبوظبي)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بتنفيذ حملة في مختلف محافظات اليمن لدعم أسر الشهداء والجرحى، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ وفي إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب اليمني الشقيق، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وقد أطلقت «الهيئة»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس، الحملة تحت شعار «وصية زايد بأهل اليمن»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تدعو دائماً إلى إيلاء كل الرعاية والتقدير لفئات الشعب اليمني كافة، خاصة أسر الشهداء والجرحى لما قدموه من تضحيات في ميادين الدفاع عن أرضهم.

وتتضمن الحملة توفير احتياجات أسر الشهداء والجرحى من الأضاحي وكسوة العيد وهدايا الأطفال وتوزيع أموال نقدية وأضاحٍ وقسائم شرائية، على أن تبدأ عملية التوزيع من 20 أغسطس الجاري، وتستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مختلف المحافظات اليمنية. وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر المشرف العام على الحملة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر «الهيئة»، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك.

وأشار إلى أن الدولة ومنظماتها الإنسانية، وعلى رأسها الهيئة بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، قدمت مختلف أشكال الدعم والمساندة إلى المتأثرين حتى أصبحت الإمارات من أكثر الدول عطاءً وسخاءً على الساحة اليمنية، وتصدت لمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء لتخفيف معاناتهم، وتحسين سبل حياتهم، وواكبت جميع مراحل الأزمة بالمزيد من المبادرات في مختلف المجالات.