كندا ترقع القلوب بإبر الحقن !

كندا (د ب أ)

يعكف باحثون من كندا على تطوير طريقة لترقيع أنسجة القلب لدى الإنسان باستخدام رقع أنسجة عن طريق الحقن.. ويحاول الباحثون إدخال هذه الرقع النسيجية إلى قلب الإنسان المريض بأقل قدر ممكن من التدخل الجراحي، حسبما أوضحوا في دراستهم الصادرة أمس في مجلة «نيتشر ماتيريالز» المتخصصة. ورغم تأكيد خبراء ألمان متخصصين إعجابهم بهذه الفكرة، إلا أنهم شككوا في إمكانية تطبيقها في المستقبل القريب.. وسيكون حجم هذه الرقعة النسيجية التي طورها الباحثون أصغر بقليل من طابع البريد، وستعلوها خلايا من عضلة القلب، وهي مرنة لدرجة يمكن معها إدخالها في إبرة حقن بقطر مليمتر واحد.

وبعد الحقن في منطقة القلب تنفرد الرقعة ذاتياً، ويتم تثبيتها في المكان المراد دون الحاجة لإجراء جراحة مجهدة لتثبيتها، حسبما أوضح الباحثون.

وينتظر لخلايا القلب في الأنسجة الجديدة أن تتمدد وتدعم القلب.

وتعتمد الرقعة بشكل أساسي على بنية شبكية صناعية تنمو عليها في المختبر خلايا من عضلة القلب تستخرج ما يعرف باسم الخلايا الجذعية المستحدثة للمريض.