افتتاح الدورة التدريبية لتعليم السباحة بنادي التراث

دبي (الاتحاد)

افتتح اتحاد السباحة، أمس الأول، دورة الدراسات الدولية لإعداد معلمي ومدربي السباحة، التي ينظمها بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتحت إشراف المنظمة الدولية للإنقاذ والسلامة المائية، بمسرح إدارة الأنشطة بنادي تراث الإمارات في أبوظبي. وشهد انطلاقة الدورة عبد الله الوهيبي أمين عام اتحاد السباحة، وسعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي التراث، وفاطمة مسعود المنصوري مدير مركز زايد للدراسات والبحوث، وأحمد الحوسني رئيس قسم الأنشطة التخصصي.

وشكر الوهيبي أمين عام اتحاد السباحة مجلس أبوظبي الرياضي ونادي تراث الإمارات على التعاون الدائم مع أنشطة اتحاد السباحة، بما يضمن انتشار وتعليم مفهوم السباحة في الإمارات، والحرص على نقل وجلب كافة الخبرات التدريبية في مجال تعليم السباحة، والتي أصبحت موجودة في كل منزل، مما يستوجب من الاتحاد توفير الكوادر التدريبية، وهو ما يشهد تعاوناً أيضاً مع الاتحاد الدولي للسباحة في هذا المجال.