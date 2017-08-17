البرازيل ترفع سقف العجز وسط مشكلاتها الاقتصادية

ساو باولو (أ ف ب)

رفعت البرازيل سقف العجز للعامين الحالي والمقبل وسط تراجع كبير في العائدات الضريبية وتباطؤ النمو وغيرها من المشكلات التي يعاني منها أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية.

وقال وزير المالية هنريكي ميريليس، إن سقف العجز للحكومة سيرتفع إلى 50 مليار دولار للعامين 2017 و2018 بعد أن كان يعادل 43.7 مليار دولار، و40.6 مليار دولار على التوالي.

وتعريف العجز المالي هو الفرق بين إنفاق الحكومة وعائداتها، باستثناء أموال الاقتراض.

وقال ميريليس إن الأرقام ستتغير بشكل كبير، ومرة أخرى للأسوأ في 2019 و2020 أيضاً. وفي الحالة الأخيرة فإن فائضاً ضئيلاً كان متوقعاً بمقدار 2.6 مليار دولار، سيصبح بحسب التوقعات الآن عجزاً بقيمة 20.4 مليار دولار.