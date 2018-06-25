«فيكتوري».. مغامرة جديدة في «ليمان ـ جينفا»

دبي (الاتحاد)

تتجه ‬أنظار ‬فريق ‬الفيكتوري ‬تيم ‬للزوارق ‬السريعة ‬فورمولا-1 ‬من ‬جديد ‬إلى ‬بحيرة ‬ليمان - جينفا ‬التي ‬تحتضن ‬السبت ‬والأحد ‬المقبلين ‬منافسات ‬جائزة ‬فرنسا ‬الكبرى ‬للزوارق ‬السريعة، ‬الجولة ‬الثالثة ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬2018، ويشارك‎ ‬فريق ‬الفيكتوري ‬تيم ‬في ‬المنافسات ‬عبر ‬زورقيه ‬فيكتوري ‬1 ‬بقيادة ‬المتسابق ‬العالمي ‬اليكس ‬كاريلا ‬وزورق ‬فيكتوري ‬3 ‬بقيادة ‬بطلنا ‬العالمي ‬أحمد ‬الهاملي، ‬واللذين ‬يسعيان ‬معاً ‬إلى ‬التتويج، ‬وإهداء ‬المؤسسة ‬الفوز ‬الأول ‬هذا ‬العام ‬ومواصلة ‬المشوار ‬نحو ‬تحقيق ‬الحلم ‬بمعانقة ‬اللقب ‬العالمي ‬للمرة ‬الأولى.

ويحتل‎ ‬زورق ‬فيكتوري ‬1 ‬بقيادة ‬الايطالي ‬اليكس ‬كاريلا ‬المركز ‬السادس ‬في ‬الترتيب ‬العام ‬للبطولة، ‬بعد ‬جولتين ‬برصيد ‬9 ‬نقاط ‬بعدما ‬عانده ‬الحظ ‬العاثر ‬في ‬الجولة ‬الثانية ‬من ‬إكمال ‬السباق ‬والمنافسة ‬على ‬القمة، ‬حيث ‬تعرض ‬الزورق ‬لحادث ‬انقلاب ‬في ‬اللفة ‬35 ‬وهو ‬ينافس ‬على ‬المراكز ‬الثلاثة ‬الأولى، ‬حيث ‬يتصدر ‬الترتيب ‬العام ‬لبطولة ‬العالم ‬حاليا ‬قائد ‬زورق ‬شينيزين- ‬الصين ‬7 ‬الفرنسي ‬فيليب ‬شيبي ‬برصيد ‬27 ‬نقطة.

وأعرب‎ ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز، ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬عن ‬ثقته ‬الكبيرة ‬في ‬قدرات ‬الفريق ‬من أجل ‬المنافسة ‬في ‬البطولة ‬العالمية ‬2018 ‬مجدداً ‬ثقته ‬في ‬المتسابقين ‬أحمد ‬الهاملي ‬قائد ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬والإيطالي أليكس ‬كاريلا ‬قائد ‬زورق ‬فيكتوري ‬1 ‬،منوهاً ‬إلى ‬أن ‬المنافسة ‬في ‬البطولة ‬لا ‬تزال ‬حبلى ‬بالمفاجآت، ‬والمتغيرات ‬التي ‬تطرأ ‬من ‬جولة ‬إلى ‬أخرى.