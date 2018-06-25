«فيكتوري».. مغامرة جديدة في «ليمان ـ جينفا»

دبي (الاتحاد)
تتجه أنظار فريق الفيكتوري تيم للزوارق السريعة فورمولا-1 من جديد إلى بحيرة ليمان - جينفا التي تحتضن السبت والأحد المقبلين منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة، الجولة الثالثة من بطولة العالم 2018، ويشارك فريق الفيكتوري تيم في المنافسات عبر زورقيه فيكتوري 1 بقيادة المتسابق العالمي اليكس كاريلا وزورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا العالمي أحمد الهاملي، واللذين يسعيان معاً إلى التتويج، وإهداء المؤسسة الفوز الأول هذا العام ومواصلة المشوار نحو تحقيق الحلم بمعانقة اللقب العالمي للمرة الأولى.
ويحتل زورق فيكتوري 1 بقيادة الايطالي اليكس كاريلا المركز السادس في الترتيب العام للبطولة، بعد جولتين برصيد 9 نقاط بعدما عانده الحظ العاثر في الجولة الثانية من إكمال السباق والمنافسة على القمة، حيث تعرض الزورق لحادث انقلاب في اللفة 35 وهو ينافس على المراكز الثلاثة الأولى، حيث يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم حاليا قائد زورق شينيزين- الصين 7 الفرنسي فيليب شيبي برصيد 27 نقطة.
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