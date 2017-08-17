انخفاض مخزونات الخام الأميركية يرفع أسعار النفط

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية إلا أن فائض الإمدادات ما زال يكبح الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش بزيادة 34 سنتا أو ما يعادل 0.66% عن سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 47.82 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا أو ما يعادل 0.56%.

وقال معهد البترول الأميركي أمس الأول إن مخزونات النفط الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس إلى 469.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، بانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

لكن مخزونات البنزين زادت 301 ألف برميل، مقارنة مع توقعات المحللين، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.