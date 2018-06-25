منتخبنا للسلة يختتم تحضيراته لتصفيات آسيا

علي معالي (دبي)

يعقد في السادسة مساء اليوم الاجتماع الفني للجولة الثانية من التصفيات الآسيوية لمنطقة الخليج في كرة السلة لمنتخبات الرجال التي تنطلق غداً بصالة نادي شباب الأهلي دبي فرع الممزر، بمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، وفي الاجتماع الفني سيتم الاستقرار على قائمة الـ 12 لاعباً بكل منتخب، وحتى الآن ما زالت قائمة الأبيض تضم 14 لاعباً، وهم: صالح سلطان، خليفة خليل، أحمد عبداللطيف، طلال سالم، حسين علي، محمد محمود، عمر خالد، راشد ناصر، قيس عمر، حمد عاشور، راشد أيمن، جاسم محمد، مبارك خليفة، خالد خليفة، تحت قيادة الجهاز الفني المكون من د.منير بن الحبيب مديراً فنياً والكابتن عبدالحميد إبراهيم مدرباً، وسيتم حسم الـ 12 لاعباً قبل اجتماع اليوم.

ويسعى منتخبنا الوطني إلى الحفاظ على صدارته للتصفيات التي حققها في الجولة الأولى التي جرت في البحرين فبراير الماضي، واستعد المنتخب بشكل جيد للبطولة من خلال إقامة معسكر خارجي، ثم المشاركة في بطولة ودية دولية في تونس، ويؤدي منتخبنا تدريباً أخيراً مساء اليوم أيضاً، وقد وصلت جميع المنتخبات الخليجية المشاركة، وبدأت مشوار التدريبات والاستعداد الخاص لخوض الجولة المهمة في مسيرة كل منتخب خليجي، حيث يتأهل الأول والوصيف للمرحلة التالية من التصفيات القارية المؤهلة لكأس آسيا 2021.

وعبر علي الأميري، مدير المنتخبات الوطنية عن تفاؤله بالمنتخب بعد فترة الإعداد الأخيرة والمشاركة في دولية تونس قائلاً: «فترة إعداد جيدة جداً لعب خلالها الفريق مباريات مع منتخبات ومدارس مختلفة، وهي تونس ومالي والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى معسكر خارجي سبق بطولة تونس، جارٍ العمل على استشفاء وتجهيز المصابين، وسيتم الاستقرار كذلك على 12 لاعباً من أصل 14 تواجدوا في البطولة الودية».

يبدأ منتخبنا مشواره في الجولة بلقاء البحرين، ويسبق المباراة لقاء السعودية مع سلطنة عمان، وتحصل المنتخبات المشاركة على راحة في اليوم التالي، على أن تعود المباريات يومي الجمعة والسبت بلقاء منتخبنا مع عمان، والبحرين مع السعودية، ثم الجولة الأخيرة بلقاء منتخبنا مع السعودية وعمان مع البحرين، ويتأهل الأول والثاني من هذه التصفيات إلى جولة أخرى من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لأمم آسيا في ظل النظام الجديد الذي تم استحداثه مؤخراً من جانب الاتحادين الآسيوي والدولي.