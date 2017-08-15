«كي بي إس» تتوقع نمو أعمالها بنسبة 50%

دبي (الاتحاد)

توقعت شركة «كي بي اس» (KeyBS) لتوفير أجهزة الدفع الذاتي الإلكترونية، زيادة أعمالها بنسبة 50% في الإمارات، حتى الربع الأول من عام 2018، بعد النمو الواسع الذي شهدته الشركة الإماراتية منذ بداية عام 2016 كشريك استراتيجي لعدد من القطاعات الحكومية وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك. وتمارس الشركة أنشطتها في في كل دول الخليج العربي وبعض الدول الأفريقية، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال المؤسس والعضو المنتدب لشركة «كي بي اس» إبراهيم دراز، إن الإقبال على أجهزة الدفع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل في الإمارات إقبال عالي جداً، وفي ارتفاع مستمر، خاصة في قطاع البنوك. وأرجع سبب زيادة الإقبال إلى أن أجهزة الدفع أصبحت منصة إلكترونية ذكية ذاتية تتيح لعملاء البنوك إجراء معظم الخدمات والدفعات البنكية مباشرة من دون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك، مؤكداً أن معظم البنوك تتجه بالفعل إلى افتتاح فروع وحدات إلكترونية لتسهيل تقديم خدماتها إلى العملاء.

وأضاف دراز أنه: «بلا شك أن التوجه الإلكتروني يمكن أن يحد من نشاط التوظيف في مجال البنوك، ولكنه يساهم في زيادة نشاط التوظيف في قطاع التكنولوجيا والبرمجة وغيرها من القطاعات. ومن شأن التوجه الإلكتروني، تسهيل عمل المؤسسات والشركات وتقديم الخدمات للعملاء بتقنيات حديثة وبوسائل ذكية سهلة، وفي الوقت نفسه لن يؤثر على نشاط التوظيف بشكل عام في الدولة».

وأشار إلى أن «الإمارات سباقة في التقدم التكنولوجي، وبلا شك هناك المزيد من التقدم والازدهار التكنولوجي الذي سيتحقق في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».