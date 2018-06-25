12 فريقاً في «دولية» بريمير للفنون القتالية

دبي (الاتحاد)

كشف مجلس دبي الرياضي تفاصيل بطولة بريمير الدولية للفنون القتالية «بي جي سي - إم إم ايه»، التي تنطلق ديسمبر المقبل بدبي بمشاركة 12 فريقاً فيها نخبة من أبرز المقاتلين من مختلف دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليون دولار.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله علي عزيز إسماعيلوف مؤسس رئيس اللجنة المنظمة لبطولة بريمير للفنون القتالية، عادل البناي مدير قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، ونيكولاي سلوبودينوك الشريك المؤسس للبطولة، ولاعب الفنون القتالية الدولي ماجوميد ماجيمادوف الملقب بغورتيز أو الذئب الروسي رئيس اللجنة الفنية، بحضور عدد من المقاتلين الدوليين، مثل محمد سلطان أحمدوف وعلي عيسايوف ومحمد إسماعيلوف.

وقال إسماعيلوف مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعم البطولة، لقد عملنا خلال الشهور الماضية من أجل إطلاق هذا الحدث ونحن سعداء الآن أن نعلن بأن انطلاق وختام البطولة سيكون من مدينة دبي الرائعة، حيث تعد المكان المثالي لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ونحن نعمل مع أهم الشركاء لكي تكون البطولة بالمستوى الذي نتطلع إليه».

وسيتم اختيار 12 فريقاً من مختلف دول العالم للعب في البطولة، وتقام سلسلة من النزالات في عدة دول مختلفة على كل دوري ويتكون كل نزال من 8 جولات، ويتأهل الفائزون في النزالات إلى الأدوار النهائية التي تقام في دبي، وسيتم الإعلان عن مواعيد ومواقع النزالات في وقت لاحق، وستكون هناك جوائز مالية قيمة للفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، وينال الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية قدرها 300 ألف دولار والمركز الثالث يحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار، فيما ينال الفائز بالمركز الرابع جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

ومن جانبه، قال عادل البناي مدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي: «يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم ودعم الفعاليات التي تساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين كافة أوساط المجتمع، وترسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية مفضلة، ويبذل المجلس جهوداً كبيرة لتوفير أجواء النجاح لجميع منظمي الفعاليات الرياضية من القطاعين العام والخاص، إيماناً منا بأن تنظيم الفعاليات أمر مهم سواء من حيث أثرها الإيجابي على كافة أطياف المجتمع، أو من حيث استقطاب نجوم الرياضة وتنظيم فعاليات وبطولات تكون مصدراً للسعادة والإيجابية للجماهير والمشاركين على حد سواء.