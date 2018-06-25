برونزيتان للشراري والعنزي في «ملتقى تونس لأصحاب الهمم» ​

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

توج ثنائي نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم عبدالله الشراري، ومحمد العنزي بميداليتين برونزيتين في ملتقى تونس الدولي لقوى أصحاب الهمم الذي تستضيفه الجامعة التونسية للمعاقين، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 دولة، وحصل الشراري على البرونزية فئة الرمح 57، في حين حصد محمد العنزي برونزية فئة 33 جلة، كما تألق جاسم المطروشي المدرب واللاعب، وكان قريباً من البرونزية في فئة 57 أيضاً وسط منافسة قوية لينال المركز الرابع، وتألق أيضاً اللاعب محمد العنزي بنيله المركز الخامس في فئتي 33 و34 دمج، كما حصل الشراري على رقم شخصي جديد في فئة الرمح.​

ووصف سالم راشد المفتول، رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، رئيس البعثة، المستوى الفني المتميز للاعبين جاسم المطروشي وعبدالله الشراري ومحمد العنزي في الملتقى الدولي لقوى أصحاب الهمم في تونس بأنه محطة أولى مشرفة في مشوار نادي رأس الخيمة الذي يتطلع إلى أفضل النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة بالرغبة الكبيرة في ترجمة الجهود الكبيرة من الرعاية والاهتمام للنادي من أصحاب السمو الشيوخ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التصنيف الدولي للاعبي النادي في بطولة تونس يمثل دافعاً قوياً نحو المزيد من التألق والمنافسة في المراكز الأولى في الموسم الجديد في ظل حالة التحدي الكبيرة التي أعلن عنها النادي لتعزيز وجوده القوي في الساحة الرياضية، بما يملكه من إمكانات بشرية ممتازة يمكن أن تعكس الصورة المشرفة عن النادي.​

من ناحية أخرى، عقدت البعثة الإدارية والفنية لمنتخبنا المشاركة في الألعاب العالمية للشباب للإعاقة الحركية والبتر المقامة في إيرلندا بالفترة من 30 يونيو وحتى 7 يوليو، اجتماعاً تنسيقياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ذيبان سالم المهيري الأمين العام، وعبدالله الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون والمنتخبات، وخليفة حسن إداري البعثة.

شهد الاجتماع وضع اللمسات النهائية على كافة الترتيبات الخاصة بالمشاركة، وشرحاً تفصيلياً لخط سير البعثة وفق الجدول ‏الزمني، حيث تسافر البعثة صباح السبت عبر مطار دبي الدولي، وتم تقديم نبذة عن المدينة بصورة عامة وخط السير من ‏مقر السكن إلى الملاعب. وأكد ذيبان سالم المهيري أن الوفد يضم 12 لاعباً، كما ستكون للفتاة الإماراتية مشاركة، متوقعاً تحقيق العديد من الميداليات الملونة واكتساب خبرات جديدة، متمنياً التوفيق لكل اللاعبين، وتحقيق وتقديم الأفضل والصعود على منصة التتويج، خاتماً حديثه بأن أبطال الإمارات عودونا دائماً أن يكونوا في المراكز الأولى، ‏وهذا ما يجعلنا متفائلين بمواصلة مسيرة النجاحات، وتحقيق الألقاب باسم الدولة.‏ ‎