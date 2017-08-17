الأسواق المحلية تعود للربحية وسط تحسن شهية التداول

أبوظبي (وام)
عادت أسواق المال الإماراتية لتحقيق الربحية بعد جني الأرباح الطبيعي الذي شهدته خلال اليومين الماضيين، وسط تحسن في شهية التداول مقارنة مع الجلسات السابقة بحسب ما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.
وجاءت عودة التحسن إلى الأسواق بعد انخفاض أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، ما شجع المؤسسات والأفراد على حد سواء لتنفيذ الصفقات والتي تركزت في غالبيتها على أسهم العقار والبنوك.
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وسجل سهم إعمار تحسناً جيداً مرتفعاً إلى 8.34 درهم بزيادة قدرها 8 فلوس، كما صعد سهم أرابتك إلى 3.31 درهم بنمو نسبته 2.5% تقريباً، والاتحاد العقارية إلى 83 فلساً. وفي سوق العاصمة ارتفع سهم طاقة إلى 60 فلساً، وشهد سهم بنك الاتحاد الوطني صفقات بقيمة تجاوزت 106 ملايين درهم مغلقاً عند 4.41 درهم.
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وعلى صعيد السيولة المسجلة في جلسة اليوم بلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 586 مليون درهم، ووصل عدد الأسهم المتداولة 329 مليون سهم نفذت من خلال 4593 صفقة، ومن إجمالي أسهم 64 شركة جرى تداولها في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في حين حافظت أسهم 19 شركة على مستوياتها السابقة، وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة.