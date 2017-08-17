الأسواق المحلية تعود للربحية وسط تحسن شهية التداول

أبوظبي (وام)

عادت أسواق المال الإماراتية لتحقيق الربحية بعد جني الأرباح الطبيعي الذي شهدته خلال اليومين الماضيين، وسط تحسن في شهية التداول مقارنة مع الجلسات السابقة بحسب ما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.

وجاءت عودة التحسن إلى الأسواق بعد انخفاض أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، ما شجع المؤسسات والأفراد على حد سواء لتنفيذ الصفقات والتي تركزت في غالبيتها على أسهم العقار والبنوك.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.59%، بالغاً مستوى 4497 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 3589 نقطة بنمو نسبته 0.27%، مقارنة مع اليوم السابق.

وسجل سهم إعمار تحسناً جيداً مرتفعاً إلى 8.34 درهم بزيادة قدرها 8 فلوس، كما صعد سهم أرابتك إلى 3.31 درهم بنمو نسبته 2.5% تقريباً، والاتحاد العقارية إلى 83 فلساً. وفي سوق العاصمة ارتفع سهم طاقة إلى 60 فلساً، وشهد سهم بنك الاتحاد الوطني صفقات بقيمة تجاوزت 106 ملايين درهم مغلقاً عند 4.41 درهم.

وقال وسطاء في السوق إن الأسعار المغرية التي بلغتها غالبية الأسهم ومن ضمنها القيادية كان محفزاً لعمليات الشراء التي نفذت عليها اليوم بعد عدم تفاعل المستثمرين بالمستوى المطلوب عقب الإعلان عن أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد السيولة المسجلة في جلسة اليوم بلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 586 مليون درهم، ووصل عدد الأسهم المتداولة 329 مليون سهم نفذت من خلال 4593 صفقة، ومن إجمالي أسهم 64 شركة جرى تداولها في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في حين حافظت أسهم 19 شركة على مستوياتها السابقة، وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة.