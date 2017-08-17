«أبوظبي العالمي» يطلق نظام حفظ الثروات وإدارتها

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق سوق أبوظبي العالمي، أول نظام تأسيسي متكامل من نوعه في الإمارات للشركات، يستهدف تقديم هياكل وأدوات فعّالة لحفظ وإدارة الثروات، وتوفير منصة استراتيجية للتخطيط والهيكلية المالية، والمنتجات والحلول البديلة لخدمات الائتمان والأدوات المؤسسية، حسب بيان أمس.

ويتيح النظام الجديد، للمرة الأولى على مستوى الدولة، لمجتمع الشركات الخاصة إمكانية استخدام الأدوات والمنتجات الدولية للنظام ضمن العديد من المجالات، مثل إدارة وحفظ الثروات، والتخطيط للتوريث العائلي، والتخطيط الضريبي، وحماية الأصول والهيكلة المؤسسية، وذلك دون الاعتماد على الممارسات والأنظمة الأجنبية، حيث أصبح العمل بالنظام الجديد فعالاً بشكل فوري بدايةً من أمس.

ويتم استخدام النظام الجديد، بشكل مشابه لخدمات الائتمان، لتنفيذ العديد من الأغراض التي تشمل إدارة وحفظ الثروات، والتخطيط المالي، كما يعد أداةً فعالة ومناسبة لإدارة الثروات عبر الأجيال المتلاحقة. ويتيح النظام، بشكل مختلف عن خدمات الائتمان، تأسيس المؤسسات ككيانات قانونية، تتمتع بسمات مميزة وشخصيات اعتبارية، ولذلك يعمل النظام وفق مفهوم الشركات، ولكن دون وجود فعلي للمساهمين ، ويقدم عدة حلول فعالة تمكّن قطاع المصارف الخاصة من استخدامه كعنصر رئيس ضمن متطلبات الهيكلة للمتعاملين معهم، وذلك دون الحاجة لمواصلة الاعتماد على أدوات ومنتجات من خارج المنطقة.

ويشكل النظام عنصراً مكملاً لمجموعة المنتجات والخدمات الحالية التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي لقطاعات الأعمال العائلية، حيث تحظى المنصة المتكاملة للسوق باستخدام مستمر ومتزايد من قبل قطاعات الأعمال العائلية المحلية لأغراض هيكلة المصالح التجارية، وتأسيس الشركات وشركات الأغراض الخاصة، لتملك مجموعة واسعة من الأصول، وتأسيس المكاتب العائلية. كما يقدم السوق خدماته أيضاً لمجتمع متنام من شركات الاستشارات المهنية ذات الخبرة الواسعة في إدارة الثروات العائلية.